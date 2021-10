Cronaca Sassari: a scuola di agnello - Iniziativa della Coldiretti

Bambini e famiglie, e conoscenza del buon cibo, per essere domani adulti consapevoli e informati e per capire l’importanza delle scelte giuste quando andiamo a fare la spesa. È con questo progetto che il consorzio di tutela dell’agnello di Sardegna Igp domani, 23 ottobre terrà una giornata informativa per i piccoli dell’infanzia e del nido della Scuola Marta Mameli di Sassari e per le loro famiglie. Dalle 10,30 inizierà la festa del buon cibo, in una scuola che ha scelto di inserire i prodotti tipici e l’agnello di Sardegna Igp all’interno del menù della mensa. Così assieme al gusto quotidiano e alla qualità dei cibi, è importante anche conoscere la filiera che segue quel cibo per arrivare in tavola. E qua, sempre per accrescere consapevolezza "domani parleremo anche del percorso, nel caso dell’agnello di Sardegna, brevissimo, che fanno le carni prima di arrivare sul banco della macelleria - spiega il presidente del consorzio dell'agnello di Sardegna Igp Battista Cualbu-. Ma non solo, i genitori potranno conoscere anche le nuove modalità con cui vengono proposte le carni in commercio, e le proprietà nutrizionali e nutraceutiche, considerate fondamentali nella crescita e sviluppo soprattutto dei piccoli". “Si tratta di un momento costruttivo, che rientra tra gli obiettivi di sostenibilità e rispetto ambientale che ogni luogo di crescita e formazione dovrebbe perseguire – spiega il direttore del Consorzio di tutela dell’agnello Igp di Sardegna Alessandro Mazzette -, per questo come consorzio riteniamo importantissima la collaborazione avviata con la scuola Mameli, proprio perché partendo dai piccoli e dalle loro famiglie, si accresce la consapevolezza sull’importanza di comportamenti alimentari corretti e rispettosi della terra dove viviamo”. È stato possibile organizzare l’evento grazie alla sottomisura 3.2 del PSR Regione Sardegna 2014/2020.