Osilo: per la Festa del Rosario arriva Autunno in Romangia e Anglona





Ricco il calendario di appuntamenti della giornata che trae origine dalle importanti tradizioni culturali ed enogastronomiche della citta`. Il programma religioso prevede alle 10.30 la S. Messa nella Chiesa del Rosario, animata dal coro sardo sa Cantoria de su tuffudesu e a seguire la processione in costume per le vie del centro storico. Monumenti aperti per tutto il giorno, con visite guidate alle 12 e alle 15.30 e spazio animazione per i piu` piccoli. Saranno visitabili tutti i principali monumenti della citta`: la Chiesa del Rosario, la parrocchia dell’Immacolata Concezione, il palazzotto Satta, la chiesa di S.Croce e il Castello del Malaspina. La piazza della parrocchia ospitera` il pranzo tradizionale con i migliori prodotti del territorio, gli gnocchetti sardi, la pecora in Ghisau, la formaggella e il pane di Osilo con del buon vino locale, organizzato dal circolo ACLI e dal gruppo I soliti ignoti che lo offriranno con un contributo di 7 euro.





Nel pomeriggio la citta` sara` animata dalla musica, alle 15 un piccolo concerto di organetto con Silverio Vinci e Luigi Pazzola, alle 16 la voce solista di Beppe Dettori, voce dei Tazenda per 8 anni, e a seguire il DJ set di P.R.D.One e DJ Improvviso. Dalle 11.30 il mercatino artigianale e gli stand di food e beverage. Gli allestimenti della giornata sono curati dalle associazioni Amanutenta e Osilmente. Antunno in Romangia e in Anglona a Osilo e` l’occasione per i turisti provenienti da tutta l’isola e non solo, per conoscere meglio la citta`. Sara` possibile cosi passare l’intera giornata a Osilo, dal mattino visitando i monumenti civili e religiosi, per poi pranzare e passare il pomeriggio e la sera partecipando agli eventi culturali e musicali.

Fa tappa a Osilo Domenica 24 ottobre la manifestazione promossa dalle ACLI e dalla Camera di Commercio di Sassari con il programma Salude e Trigu, finalizzato all’allungamento e all’estensione autunnale della stagione turistica. La terza tappa coincide con la tradizionale festa del Rosario ed e` promossa dall’amministrazione comunale di Osilo, dalle ACLI provinciali di Sassari, dal circolo ACLI di Osilo e dal Comitato del Rosario.