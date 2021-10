Ancora 20 incendi sul territorio regionale: elicotteri a Sagama ed Esporlatu

Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Tresnuraghes e 1 squadra della Compagnia barracellare di Tinnura. L’incendio ha percorso circa 1 ettaro di superficie boscata a ridosso del paese. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:00. Il secondo incendio è avvenuto in agro del Comune di Esporlatu località “Sa Coa Burghese”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bono, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Anela. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di pascolo alberato limitrofo a bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:30.

Nella giornata del 21 di ottobre su un totale di 20 incendi verificatisi in Sardegna, in 2 episodi il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei. Si tratta di quello avvenuto in agro del Comune di Sagama località periferia nord abitato, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bosa, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Fenosu.