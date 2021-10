Cronaca Marijuana a sacchi: arrestato un 27enne

I Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia hanno arrestato un 27enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. L'arresto è avvenuto per detenzione a fine spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno fermato e perquisito il giovane trovandogli addosso 2 grammi di cocaina. Nella successiva perquisizione in una campagna di sua proprietà i carabinieri hanno rinvenuto 11 sacchi di nylon contenenti marijuana del peso complessivo di circa 6 chili, e un sacchetto contenente cocaina, 2 bilancini di precisione e un telefonino abitualmente utilizzato per l'attività di spaccio. Rinvenuto anche materiale per il confezionamento delle dosi. Il 27enne si trova ora agli arresti domiciliari.