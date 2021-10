Cronaca Identificato dalla Polizia In carcere a Bancali un 35enne sassarese per tentata violenza sessuale: agguato a una ragazza alla fermata del tram "Approccio molesto"

I poliziotti della Questura di Sassari nell’ambito dei servizio del controllo del territorio, circa gli assembramenti degli studenti nei pressi degli Istituti scolastici e fermate dei mezzi pubblici, hanno tratto in arresto un 35enne, per tentata violenza sessuale. Gli operatori sono intervenuti nel centro cittadino, nei pressi di una fermata degli autobus, dove poco prima una ragazza è stata avvicinata da un uomo che ha tentato un approccio molesto. Il pronto intervento degli operatori, grazie all’attenta descrizione fornita dalla ragazza e da una sua amica, ha permesso di identificare l’aggressore e di bloccarlo immediatamente. Dopo le formalità di rito, in attesa dell’udienza di convalida, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato associato al carcere di Sassari Bancali.