Ierpof: un progetto per gli anziani e contro le fake news

Il progetto di ricerca di ampio respiro europeo che coinvolge Polonia, Spagna, Repubblica Ceca, Grecia, Francia e Italia si ripropone da un lato di studiare e comprendere quanto gli anziani siano a maggior rischio di influenza da parte delle fake news o se, paradossalmente, il loro minor utilizzo dei social media, li esponga meno al loro effetto, dall'altro lato offrire agli di anziani la possibilità di seguire un programma biennale che ha l'obiettivo di favorire un uso consapevole della rete. I risultati di questa ricerca multidisciplinare saranno presentati tra due anni alla Comunità Europea.





In Italia il gruppo di lavoro multidisciplinare guidato da IERFOP, coordinato dal Presidente Roberto Pili, e coadiuvato dai Vicepresidenti Teodoro Rodin e Cataldo Ibba, dal Direttore della formazione Bachisio Zolo e dai membri del Cda Ninni Murru, Claudio Murtas, Aldo Secci e Mario Marinelli, si avvarrà della collaborazione con Comunità Mondiale della Longevità, Medicina Sociale e il coinvolgimento delle Associazioni del Sociale con esperienza nella promozione della partecipazione ed inclusione degli anziani, L'Università della Terza età e il gruppo di ricerca di Psicologia Clinica dell'invecchiamento dell'Università di Cagliari.

Sostenere e aiutare gli anziani e le fasce più deboli sempre più circondati dalle nuove tecnologie, social media e comunicazione on line, ma al tempo stesso meno abili dei giovani a riconoscere le insidie del web. E' questa in estrema sintesi la mission del Progetto Europeo Erasmus al nastro di partenza dal titolo “Fake news and Elders – Elders in the Times of Fake news and information overload”, coordinato per il territorio italiano dall'Istituto Europeo Ricerca Formazione ed Orientamento Professionale (IERFOP) presieduto da Roberto Pili, la Comunità Mondiale della Longevità e Medicina Sociale.