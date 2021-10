Appello della CIA al Governatore: la Regione non sia un "cattivo pagatore" nei confronti delle imprese agricole

«L’incontrollato aumento dei prezzi delle materie prime sta rendendo insostenibili i costi di produzione di tutto il comparto agricolo», sottolinea Cia Sardegna. Le imprese agricole sarde registrano aumenti dei costi dal 20% fino a picchi del 60%, che incidono in maniera inesorabile sulla redditività delle aziende zootecniche, che risultano essere tra le più colpite, e di tutto il settore primario isolano. Il costo dell'energia elettrica è aumentato del 20% nell'ultimo anno, quello delle attrezzature è cresciuto in maniera inesorabile, il costo dei concimi è quasi raddoppiato e il prezzo delle sementi registra rialzi che destano parecchia preoccupazione.





Non solo, si sta verificando anche una impennata del prezzo del gasolio agricolo oltre che delle spese per i trasporti, che da sempre costituiscono una delle maggiori difficoltà rimaste irrisolte per l'agricoltura sarda. In questo momento della stagione agricola, a subire gli effetti negativi dei rincari è tutto il settore primario sardo, che rischia di vedere annullati i sacrifici sostenuti per tenere in piedi le aziende in quasi due anni di pandemia. Dopo gli incendi del periodo estivo che si sono propagati diffusamente in tutto il territorio regionale e per i quali le aziende agricole stanno ancora aspettando gli eventuali ristori, la capacità produttiva delle imprese è ulteriormente minata dalla scarsa piovosità e dal conseguente periodo siccitoso rilevato dall’Arpas.





A tutto questo si aggiunge la delicata situazione del settore ovicaprino: i miglioramenti sul prezzo del latte riconosciuto agli allevatori, i cui attuali criteri di costituzione continuiamo a ribadire non essere soddisfacenti e sui quali è necessario riconvocare i mai chiusi tavoli nazionale e regionale per definirne le regole, non coprono gli aumenti dei costi di produzione e si registra pertanto un ulteriore impoverimento delle aziende. Tutte problematiche che richiedono attenzione e interventi mirati da parte della Regione, primo fra tutti una indicazione che disponga l'erogazione da parte dell’Organismo Pagatore regionale delle spettanze previste per gli agricoltori.

«L'Organismo Pagatore Regionale eroghi con puntualità, nei modi e nei tempi previsti, tutte le spettanze previste per gli agricoltori, a partire dalle anticipazioni dei premi comunitari previste in questi giorni». Lo chiede Cia Agricoltori Italiani Sardegna con una lettera ufficiale inviata al presidente della Regione, Christian Solinas e all’assessora regionale all’Agricoltura, Gabriella Murgia, sollecitando interventi urgenti a sostegno delle imprese agricole strozzate da un insieme di criticità che vanno dall'aumento dei prezzi delle materie prime, ai problemi di natura sanitaria causati da blue tongue e peste suina africana oltre che da malattie virali e parassiti nel comparto ortofrutticolo; dai danni subiti in seguito ai devastanti incendi dei mesi scorsi, ai problemi economici e organizzativi generati della pandemia di covid 19.