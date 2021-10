Mio Italia contesta l'aumento del reddito di cittadinanza

Di fatto, quanto previsto dal Dpb non aiuta nemmeno un po’ il comparto Horeca e quindi le micro e piccole imprese, che rappresentano il motore della nazione, costituendone l’ossatura economica. Incentiva, invece, i giovani e meno giovani a rimanere tranquilli e inebetiti sul divano a trastullarsi con lo smartphone e a richiedere, alla bisogna, un lavoretto in nero per arrotondare. Inoltre, i soldi previsti per il cosiddetto taglio delle tasse e per il caro bollette – la stangata è in arrivo ed è ufficiale – rappresentano pannicelli caldi, nulla di più».





Lo hanno dichiarato Paolo Bianchini, presidente dell’associazione di categoria MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità, e Marco Lombardi, responsabile MIO Sardegna. «Questo non sembra un Paese interessato a uscire dalla crisi, ma un Paese che si vuol far male da solo, penalizzando chi produce, crea impresa e lavoro. Così si va a sbattere, è evidente», ha concluso Paolo Bianchini.

«Finanziare con un ulteriore miliardo di euro il reddito di cittadinanza, portandolo complessivamente a quasi nove miliardi, non aiuterà di certo il Paese a uscire dalla palude della crisi. Al contrario: lo spingerà ancora più a fondo.