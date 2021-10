I giovani agricoltori della Coldiretti non dimenticano e ripartono con Oscar green da Sennariolo

Ma, come conferma la scelta della location, si parlerà di incendi. Una analisi a distanza di ormai tre mesi, quando i fari si sono spenti ma non i problemi lasciati da quei tre giorni terribili di fine luglio. Coldiretti Sardegna presenterà, davanti all’assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis, il direttore della Protezione civile Antonio Belloi e gli onorevoli sardi che fanno parte della Commissione Agricoltura della Camera e tanti altri ospiti, un progetto innovativo studiato in seguito agli ennesimi danni subiti dalle aziende agricole, che potrebbe rivoluzionare i meccanismi di rilevazione nel posto incendio. Appuntamento venerdì 22 alle ore 10 a Sennariolo, località Santa Vittoria.

Comune più piccolo del territorio del Montiferru e Planargia che a luglio è stato colpito dal terribile incendio che ha interessato migliaia di ettari di bosco e danneggiato centinaia di aziende agricole. Per questo, venerdì mattina (22 ottobre alle ore 10) si celebreranno nella località Santa Vittoria, antistante la chiesa omonima (o in caso di mal tempo nella sala riunioni del ristorante La rosa dei venti), le finali regionali dell’Oscar green, il premio riservato agli agricoltori under 40 innovatori e attenti alla sostenibilità e all’agricoltura sociale, in cui si conosceranno, oltre ai sei vincitori 2021, le storie e i progetti di ragazzi che con creatività e resilienza stanno portando nuove idee all’agricoltura.