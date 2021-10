Ancora incendi: pascoli, macchia mediterranea e boschi in cenere

1 - Incendio in agro del Comune di Sennori località “Case Badde Zotta”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sassari e di Castelsardo, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Anela. Sono intervenute 1 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sorso, 1 squadra della Compagnia barracellare di Sennori, 1 squadre dei VVF di Sassari. L’incendio ha percorso una superficie di circa 5 ettari di bosco e pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 12:10.

2 - Incendio in agro del Comune di Abbasanta località “Nuraghe Losa”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ghilarza, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Fenosu. L’incendio ha percorso una superficie di poche centinaia di mq di pascolo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:20.



3 - Incendio in agro del Comune di Bolotana località “Canale 'e Chercu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bolotana, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Anela. E' intervenuta 1 squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bolotana Bardosu. L’incendio ha percorso una superficie di circa 7 ettari di bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:30.

4 - Incendio in agro del Comune di Tergu località “Balzi”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Nulvi, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Fenosu. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2,5 ettari di pascolo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:15.

5 - Incendio in agro del Comune di Burgos località “Riu Truveinerva”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bono, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Anela. L’incendio ha percorso una superficie di poche centinaia di mq di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:05.

Nella giornata di mercoledì 20 ottobre , su un totale di 18 incendi sul territorio regionale, si segnalano 5 episodi nel corso dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei. Di seguito il bollettino dell'ente di promozione ambientale.