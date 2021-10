Sassari: stasera in sala Sassu concerto della pianista Benedetta Conte





Benedetta Conte diplomata al Canepa svolge la propria attività concertistica in svariate città italiane e all'estero, grazie anche al successo e ai riconoscimenti ottenuti in numerosi concorsi nazionali ed internazionali. L'Ingresso è libero ma consentito solo con green pass o tampone negativo effettuato entro e non oltre le ultime 48 ore.

Prosegue nella Sala Sassu la stagione musicale "I mercoledì del Conservatorio" organizzata dal Conservatorio Canepa di Sassari. Il cartellone di venti appuntamenti proseguirà sino al 27 ottobre. Mercoledì 20 ottobre alle 20 sul palco salirà la pianista Benedetta Conte che presenterà un programma composto da musiche di Schubert.