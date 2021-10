UIn Premio Internazionale per una economia di fraternità -Le proposte entro il 31 di ottobre

Possono partecipare al concorso persone, enti, associazioni e società, in qualunque parte del mondo, e specialmente nelle regioni più povere, che reagendo alla loro mancanza di opportunità e alle scarse possibilità economiche, si mettono insieme, in forme cooperative o comunque di collaborazione, intorno a valide idee progettuali in favore dei più svantaggiati per lo sviluppo dei propri territori e delle proprie comunità. Sviluppando i principi etico-valoriali del Premio, i progetti presentati devono rappresentare iniziative che innescano processi economici fraterni “dal basso”, cioè dal livello di base. Saranno ammessi anche progetti già avviati da al massimo cinque anni come da relativa documentazione richiesta. A parità di giudizio da parte della commissione di valutazione saranno privilegiati quelli più recenti. I termini di scadenza per la presentazione delle proposte sono fissati nel 31 ottobre 2021. Ogni dettaglio sulle modalità di partecipazione e sul Regolamento concorsuale, è indicato nel sito www.francescoassisicarloacutisaward.com

L’Ufficio per i problemi sociali ed il lavoro della Diocesi di Alghero-Bosa comunica che la Diocesi di Assisi- Nocera Umbra-Gualdo Tadino ha istituito, attraverso la fondazione Assisi-Santuario della Spoliazione, il Premio internazionale “Francesco d’Assisi e Carlo Acutis per una economia della fraternità” da assegnare ad un progetto specifico, avviato da persone di età inferiore preferibilmente ai 35 anni, enti o società, che intendono prendersi cura degli svantaggiati, soprattutto nelle regioni povere del mondo. Alla candidatura più meritevole sarà assegnato un premio non superiore a € 50.000,00 per l’anno 2022 più altri premi di mero carattere simbolico.