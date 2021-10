Undici milioni di euro dalle aziende per pagare i tamponi ai propri dipendenti

EnergRed ( www.energred.com ) è in prima linea per la difesa della salute e la tutela del diritto al lavoro: l’E.S.Co. romana impegnata nel sostenere la transizione energetica delle pmi italiane con un particolare focus sulle fonti rinnovabili e sul solare si sta facendo carico dei tamponi di dipendenti e collaboratori. Quello dell’azienda romana EnergRed non è un caso isolato: da Ducati a Lamborghini, da Toyota a Bonfiglioli Riduttori passando per IMA - Industria Macchine Automatiche, sono sempre di più le aziende che hanno deciso di assumere i costi dei tamponi. Grazie a queste aziende, si stima che ben oltre 10 mila persone potranno continuare a lavorare in sicurezza senza dover sostenere una spesa di 1.125 euro a testa da qui a fine anno. «Per pagare i tamponi ai loro dipendenti da qui al 31 dicembre 2021, le aziende spenderanno oltre 11 milioni di euro» osservano gli analisti di EnergRed . Ed anche grazie al contributo delle imprese, queste misure contribuiranno ad incrementare il tasso di crescita al 6,2-6,3% nell’ultimo trimestre del 2021, 3 punti percentuali in più rispetto alle precedenti previsioni. La manifestazione di solidarietà più eclatante è però quella di Brunello Cucinelli che ha concesso ai non vaccinati di stare a casa con una aspettativa retribuita di 6 mesi.