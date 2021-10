Cronaca Michele Cossa: per l'insularità un altro passo avanti

“Oggi guardiamo con un pizzico di ottimismo in più il futuro, certi di combattere una battaglia, quella relativa all’insularità, che finalmente riconosce anche il Governo. Registriamo l’importante passo avanti fatto con il nuovo accordo stato Regione che compensa economicamente una parte dei ritardi che sconta la Sardegna sulla base della sua condizione insulare. Non si tratta del punto d’arrivo, ma di un primo traguardo tagliato, che insieme alla proposta di legge popolare che punta al reinserimento del principio di insularità in Costituzione e al disegno di legge presentato dal Consiglio regionale consentirà alla Sardegna di proseguire nel cammino tracciato con ancora più consapevolezza e determinazione”. Lo ha detto il Presidente della Commissione speciale per l’insularità, Michele Cossa, a proposito del nuovo accordo Stato-Regione.