Cronaca Blitz della squadra Mobile di Oristano: sequestrate 3 mila piante di canapa indiana e 450 chili di marijuana

Il Campidano di Oristano sembra diventato ormai una gigantesca serra per la produzione illegale di canapa indiana. Nei giorni scorsi si erano già verificati alcuni interventi da parte degli uomini della squadra mobile di Oristano e ora l'ultimo blitz che sembra confermare in pieno questa scelta colturale dedicata agli stupefacenti. In un'area di Zerfaliu i poliziotti hanno messo le mani su 3 mila piante di canapa indiana e su 450 chili di marijuana già essiccata e pronta per la lavorazione definitiva e quindi l'avvio nel mercato dello spaccio. Sorpresi in flagranza di reato sono stati arrestati di uomini di Bono, Z.S., 41 anni, e P.A. di 45, che con l'accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti si trovano ora rinchiusi nel carcere di Massama.