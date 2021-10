Cronaca La Sardegna verso l'Unesco: mostra a San Sperate

Mercoledì 20 ottobre, alle ore 11.00, presso la Scuola Civica di Musica del comune di San Sperate (Via Sassari, n. 3) si terrà la conferenza di presentazione della mostra sulla civiltà nuragica organizzata dall'Associazione La Sardegna verso l'Unesco in collaborazione con l'amministrazione comunale di San Sperate. Alla conferenza stampa parteciperanno l'Ing. Sandra Tobia per "La Sardegna verso l'Unesco", il sindaco di San Sperate Enrico Collu e il vice sindaco e Assessore ai Servizi Socio Assistenziali e attività produttive, Germana Cocco. Sarà presente anche l'archeologo Nicola Dessì che -alle 9.00 della stessa giornata di mercoledì- incontrerà i bambini delle V elementari dell'Istituto comprensivo Grazia Deledda di San Sperate per fare insieme a loro un "viaggio di conoscenza" nell'antica civiltà della Sardegna. L'esposizione delle immagini fotografiche verrà ospitata fino al 27 ottobre presso il palazzo comunale e la Scuola Civica di Musica.