Un francobollo per il Milite Ignoto

Completano il francobollo la leggenda “CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. Caratteristiche del foglietto Il foglietto raffigura il Vittoriano nella sua interezza e, a sinistra, delimitati da una banda tricolore, sono riprodotti, entro un riquadro, due lavori artistici rappresentativi del Milite Ignoto vincitori di un concorso, indetto dall’Associazione Fortemaso, che ha visto impegnati alcuni studenti delle scuole italiane; in alto svetta il logo del centenario del Milite Ignoto. Completano il foglietto le leggende “BOZZETTI REALIZZATI DA ALUNNI VINCITORI DEL CONCORSO INDETTO DALL’ASSOCIAZIONE FORTEMASO” e “SOLDATO ITALIANO, NON IDENTIFICATO, CHE RAPPRESENTA TUTTI I MILITARI IGNOTI CADUTI IN GUERRA”.





L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Bari1. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.





Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente il foglietto, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione e una tessera, al prezzo di 15€. E’ stato realizzato anche un cofanetto di pregio, con una tiratura limitata di 1.000 esemplari, contenente il folder e una moneta in argento dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in vendita al prezzo di 150€.

Poste Italiane comunica che oggi 19 ottobre 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo celebrativo del centenario del Milite Ignoto, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€. Tiratura: centocinquantamila foglietti. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente non filigranata. Bozzetto a cura Maria Carmela Perrini. La vignetta raffigura il Milite Ignoto e la statua della Dea Roma incastonati nel complesso monumentale del Vittoriano, conosciuto anche come Altare della Patria, monumento nazionale italiano tra i più rappresentativi.