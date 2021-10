Cronaca Festival della scienza Genova: oggi la presentazione

Oggi, martedì 19 ottobre, alle ore 13.30 alla Sala Trasparenza di Regione Liguria ,piazza de Ferrari 1, a Genova, so terrà la presentazione della nuova edizione del Festival della Scienza che si tiene a Genova dal 21 ottobre al primo novembre 2021. Parteciperanno il presidente Marco Pallavicini, il presidente del Consiglio Scientifico Alberto Diaspro e la direttrice Fulvia Mangili, in presenza del Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, dell’assessore alla Cultura di Regione Liguria Ilaria Cavo, del sindaco di Genova Marco Bucci, dell’assessore ai Grandi Eventi del Comune di Genova Paola Bordilli e di Nicoletta Viziano, Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo. Inoltre, è previsto un collegamento in streaming della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. La conferenza stampa sarà disponibile anche in live streaming sul canale YouTube di Regione Liguria.