Affidato a G Rent S.p.A. l’allestimento di 14 ville di lusso con piscina a Porto Cervo in Costa Smeralda

Le ville del borgo sono caratterizzate da un design unico, in stile moderno, mescolato a elementi tradizionali, e dotate di giardino con piscina privata riscaldata. G Rent S.p.A. ha scelto materiali della migliore qualità, ponendo particolare attenzione all’efficienza energetica, offrendo ai futuri residenti servizi di manutenzione centralizzata e sorveglianza 24 ore su 24. “Borgo delle Stelle” si trova a Porto Cervo, uno dei tratti più suggestivi della Costa Smeralda. “Siamo molto soddisfatti - dichiara Giuseppe Colombo, Presidente di CPI Property Group - dell’accordo raggiunto con Gabetti Short Rent. Le 14 ville di lusso del Borgo delle stelle a Porto Cervo rappresentano un’eccellenza nel panorama Italiano e saranno sicuramente valorizzate da questa partnership.”





“L’intesa raggiunta con CPI Property Group – dichiara Emiliano Di Bartolo, AD di G Rent S.p.A. – è per noi strategica, in quanto ci permette di focalizzarci ulteriormente sull’attività di interior design, che può così dare un contributo importante al nostro volume d’affari e, nello specifico, per un progetto sfidante e di prestigio come quello di Borgo delle Stelle, con l’obiettivo di gestire le ville, dopo aver realizzato un allestimento di alta qualità. Grazie alla consulenza d’eccellenza degli architetti di Brera Contract, infatti, abbiamo creato un servizio unico ed esclusivo che valorizza il prodotto dei nostri clienti, che ritrovano all’interno delle residenze proposte da G Rent i materiali più ricercati, tra innovazione e tradizione, offrendo una esperienza unica ed inimitabile. Un’operazione che ci consentirà di crescere per continuare ad essere l’operatore di riferimento sul mercato delle locazioni di lusso in Italia”.

Il complesso immobiliare “Borgo delle Stelle”, un'oasi di privacy e tranquillità nella natura della Sardegna, con vista sull'arcipelago di La Maddalena, torna a risplendere. E’ stato, infatti, siglato un accordo tra CPI Property Group e G Rent S.p.A. (che opera con il marchio Gabetti Short Rent) - proptech company attiva nel settore dell’hospitality di immobili di lusso, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana – per l’allestimento di interior design finalizzato alla gestione in esclusiva da parte di G Rent S.p.A. delle 14 ville di lusso di “Borgo delle Stelle”, situate a Porto Cervo in Costa Smeralda. L’intervento di interior design, con la consulenza d’eccellenza degli architetti di Brera Contract S.r.l., è stato già concluso sulle prime 7 ville di lusso e, nel suo complesso, verrà completato entro la fine del 2021. I ricavi derivanti da quest’iniziativa, e in generale dall’attività di interior design, porteranno a un recupero nel volume d’affari derivante dal business Luxury Houses rispetto agli obiettivi 2021 previsti dal piano industriale della società.