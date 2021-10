Cronaca Era stato denunciato anche il giorno prima Sassari: topo d'auto sorpreso dai poliziotti "al lavoro "- Agli arresti domiciliari Sequestrata "l'attrezzatura"

Nella notte appena trascorsa personale della Sezione Volanti della Questura di Sassari ha arrestato un 43enne, con precedenti di polizia, per furto aggravato. Gli operatori sono intervenuti nel centro storico cittadino, ove è stata segnalata una persona che stava perpetrando dei furti su una decina di autovetture. Giunti sul posto, in base alla descrizione fornita agli operatori, i poliziotti sono riusciti a bloccare l’uomo, non nuovo a questo tipo di comportamento tanto che nella serata di ieri era già stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato. Il 43enne è stato trovato in possesso di diversi oggetti tra cui un taglia vetri con punta diamantata, un arnese rudimentale per forzare le portiere delle automobili ed un coltello a serramanico. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Questura e nell’odierna mattinata, a seguito dell’udienza di convalida, è stato accompagnato presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.