Cronaca Perfugas: salta un rave party di compleanno - I Carabinieri intervengono: l'evento non era autorizzato

Per un piccolo centro come Perfugas quel continuo via vai di furgoni rappresentava una novità abbastanza inconsueta. Così i carabinieri della stazione di Perfugas hanno segnalato il fenomeno in corso alla Compagnia di Valledoria che ha disposto subito un controllo di merito. Il successivo controllo ha consentito di portare alla luce che in un terreno comunale, in località Sa Contra Cana, si stava allestendo un vero e proprio rave party . I militari si rendono subito conto che in quel terreno era già state montate diverse tende, dai furgoni venivano scaricate attrezzature musicali, una trentina di giovani era indaffaratissima a sistemare postazioni , evidente preludio a un vero e proprio raduno di giovani. Identificati e interrogati i giovani hanno ammesso che stavano allestendo una festa di compleanno , ma non una " piccola " festa come avevano detto al proprietario del terreno quando ne avevano chiesto l'utilizzo. La conclusione è stata che a Sa Contra Cana non si sono spende candeline, i giovani hanno smontato tutto e i furgoni hanno ripreso la via di casa.