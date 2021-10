Cronaca Indagini sulle cause dell'incendio Alghero: a fuoco una Yaris nella zona alta di via Kennedy Le fiamme spente dai Vigili del Fuoco

Nella notte tra il 13 e 14 di ottobre, in via Toda, ad Alghero, ha preso fuoco una Toyota Yaris. L'incendio si è verificato subito dopo la mezzanotte e a spegnerlo sono stati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di via Napoli informati da un cittadino residente in quella zona. L'auto ha riportato ingenti danni, è praticamente distrutta in tutta la parte anteriore e all'interno. Pare che l'auto sia di proprietà una signora che abita nella zona. Non ci sono certezze invece per quanto riguarda le cause che hanno provocato l'incendio. Dai rilievi eseguiti sul posto si stanno svolgendo ora approfondimenti. Tra le ipotesi si parla un ritorno di fiamma, una autocombustione quindi, ma non vengono escluse altre dinamiche compresa quella dolosa. Un argomento delicato che è oggetto di indagini.