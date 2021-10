Alghero: finisce nella nebbia il piano di assetto idrogeologico - Denuncia di 5Stelle

Non può essere una giustificazione il fatto che a breve verrà presentata una nuova variante al PAI, dal giugno 2020 ad oggi esiste una norma cogente della quale nessuno è a conoscenza. Ci sentiamo pertanto in dovere, come consigliere comunali, di pubblicare le carte “dimenticate” dal Comune, in modo che i nostri concittadini siano informati, https://bit.ly/PAI_AHO_2020 . Il Piano di Assetto Idrogeologico si compone di una parte idrologica (piene) e una parte geologica (frane) e ad oggi risultano efficaci solo tre delle venti tavole della pericolosità idraulica, per di più modificate rispetto a quelle approvate dal Consiglio Comunale nel 2019.

E’ intollerabile che non ci sia ancora contezza delle aree a forte rischio frane, soprattutto quelle identificate a sud di Alghero, per tutte l'area di Calabona dove si è lasciato costruire abbondantemente in un'area compressa tra due zone a pericolosità frane massima (Hg4). Vorremmo capire, ad esempio, se l'area di Calabona che comprende l'albergo e diverse abitazioni, comprese le nuove costruzioni, sono davvero a rischio frane zero (Hg0) perché confortato da studi o per il solo fatto che è fortemente antropizzata. Vale la pena ricordare - conclude la nota - che nella carta di pericolosità per frane della Regione Sardegna del 2002, la costa a sud di Alghero era tutta a pericolosità frane massima (Hg4)."

La Regione - evidenziano le 2 consigliere comunali di 5Stelle - ha bocciato le perimetrazione delle aree di pericolosità presentate fino al 2019 dal Comune. Ma la cosa più grave è che il Comune non ha informato di questa modifica sostanziale la cittadinanza, né i consiglieri comunali, non pubblicando neanche i nuovi elaborati nel sito istituzionale. Non se ne capiscono le ragioni! I risvolti sociali sono notevoli, non solo in termini di sicurezza ovviamente, ma sono anche di tipo economico, urbanistico ed edilizio.