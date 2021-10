Cronaca Il flop della continuità territoriale lascia a terra l'Amatori Rugby Alghero

La prima partita del campionato di serie A rugby dell’Amatori Rugby Alghero, che avrebbe dovuto disputarsi a Parabiago domenica 17 ottobre, è stata rinviata. L’incertezza e l'indisponibilità di collegamenti aerei tra la Sardegna e il resto d’Italia, in essere fino allo scorso 14 ottobre, hanno reso impossibile rispettare il calendario a suo tempo prefissato. La Federazione Italiana Rugby, sentite entrambe le società interessate ed in attesa che la continuità territoriale nei trasporti aeroportuali venga ripristinata e garantita, ha proposto come possibile data per il recupero, il prossimo 14 novembre.