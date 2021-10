Il Centro Studi Agricoli chiede una commissione d'inchiesta sull'Argea - Pesanti rilievi all'ente dall'Autorità di Gestione

Ma come è potuta verificarsi una simile situazione? Visto che sino ad oggi il mondo politico Sardo e l’Assessore regionale all’agricoltura in primis, hanno sempre dichiarato pubblicamente che la situazione era sotto controllo? Che addirittura eravamo ai primissimi posti fra le regioni Italiane nei pagamenti e negli impegni? Cosa è accaduto? Cosa non ha funzionato? Sono questi gli interrogativi che Piana come Centro Studi Agricoli si pone. "Che Argea Op sia nata e decollata con profonde criticità, è fatto noto - prosegue Tore Piana - e come Centro Studi Agricoli abbiamo da sempre evidenziato criticità importanti, come la mancanza di Personale, mancanza di tecnici informatici all’interno dell’ Ente regionale pagatore, mancanza di supporto logistico, ma non era ipotizzabile una situazione cosi grave.





Situazione che se accertata, ma la lettera dell’Autorità di Gestione è netta e mette nero su bianco tutto, causerà pesantemente conseguenze politiche a chi oggi gestisce politicamente l’Assessorato all’Agricoltura, oltre chè conseguenze economiche sul bilancio regionale . Alla luce di questa situazione, ai primi di Ottobre - precisa Piana - ho inviato una lettera “ riservata personale” via PEC all’Assessore regionale all'Agricoltura, senza alcuna risposta. Ho aspettato oggi 15 Ottobre per rendere pubblico la situazione che è a mia conoscenza sin dai primi giorni di Ottobre. Come Centro Studi Agricoli, siamo fortemente preoccupati della situazione dell'Organismo pagatore Argea Op. anche perchè da Lunedì iniziano i pagamenti ordinari sulla PAC del premio unico e non vorremmo che anche li ci fossero criticità. Per questo motivo chiedono di istituire urgentemente una commissione d'inchiesta e di indagine regionale per capire realmente la situazione all'interno Organismo pagatore Argea Op e capire se lo stesso risulta strutturato adeguatamente, per gestire i pagamenti destinati agli agricoltori Sardi".