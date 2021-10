Operaio dell'Ecocentro di Sassari schiacciato da un muletto - Uiltrasporti Sardegna chiede un confronto

È inaccettabile che nel 2021 si continui ancora a morire così. Tra ieri ed oggi abbiamo avuto due morti in meno di 24 ore sul lavoro. Siamo vicini alla famiglia dell’operaio deceduto e riteniamo che sia necessario prendere urgentemente delle misure affinchè questo non si possa ripetere. Speriamo che si faccia chiarezza subito sull’evento e siamo vicini ai familiari della vittima. Ma chiediamo alle istituzioni un tavolo di emergenza su questa tragedia che ormai sta diventando quotidiana. Come Uiltrasporti regionale riteniamo che si debba aprire immediatamente un tavolo di confronto per la sicurezza sul lavoro con tutte le istituzioni che sono preposte ai controlli e alla salvaguardia del personale”.

Apertura immediata di un tavolo di confronto per la sicurezza sul lavoro con tutte le istituzioni preposte ai controlli e alla salvaguardia del personale. Lo chiede la Uiltrasporti Sardegna, dopo l’ennesimo incidente sul lavoro in Sardegna avvenuto a Sassari, dove un operaio della ditta Ambiente Italia ha perso la vita schiacciato da un muletto nell’Ecocentro. “Come Uiltrasporti e come Uil stiamo combattendo da anni una battaglia contro le morti sul lavoro con la campagna zero morti – spiega il segretario generale della Ultrasporti Sardegna William Zonca -.