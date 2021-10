Cronaca Sassari: la Polizia Scientifica alla Corsa in Rosa

A distanza di due anni, dal 15 al 17 ottobre ,in Piazza d’Italia, organizzata dall’A.S.D. Currichisimagna, si terrà l’iniziativa denominata “Corsa in rosa”, dedicata alla sensibilizzazione sulla violenza contro le donne. All’inaugurazione, tenutasi venerdì, durante la quale è stato simbolicamente tagliato un nastro tricolore, hanno partecipato varie autorità politiche, militari e religiose della provincia. Per l’occasione, la Polizia di Stato, da sempre molto attenta ai fenomeni di violenza e di maltrattamenti in famiglia, ha allestito uno stand, dove sono state distribuite delle brochures informative e del materiale sulle modalità da seguire in caso di violenza sulle donne, inoltre personale del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica ha fatto una dimostrazione sulle cosiddette “tecniche di indagine”. L’evento proseguirà, tra esibizioni e spettacoli, fino a domenica 17 quando intorno alle ore 10.00 verrà dato il via alla corsa a passo libero.