Tennis Tavolo Sassari in trasferta a Napoli

La squadra napoletana è però avversaria ostica e composta da buoni giocatori: Alessandro Di Marino, Mayowa Banji Babatunde e Luigi Rocca. I padroni di casa cercano il riscatto, ma la prima giornata ha detto che il Tennistavolo Sassari di coach Mario Santona può rendere la vita dura a chiunque. Il giovane Marco Poma è in crescita, Ganiyu Ashimiyu ha già scontato l'emozione del debutto e Marco Sinigaglia è pronto a ritornare ai suoi ottimi livelli. Le altre squadre – Il Tennistavolo Sassari della B femminile è ancora fermo in attesa del concentramento del 14 novembre a Livorno. Nella B2 dopo il positivo esordio nel derby contro la Muraverese, vinto 5-1, il Tennistavolo Sassari cerca di confermarsi domenica alle 10 ad Alghero contro l'Asd Il Cancello.





Il trio Abayomi Segun Olawale, Tonino Pinna e Luca Baraccani tiene a battesimo la formazione catalana che nel primo turno ha osservato il turno di riposo in un girone a sette formazioni. Nella serie C la squadra sassarese cerca di risollevare la testa dopo la netta sconfitta nel debutto contro la formazione laziale della Adtt Maccheroni “Sinergie Ambientali”. Il Tennistavolo Sassari è atteso domenica dal match sul campo dell'Eos Roma Zefiro, che nel primo turno ha perso il derby con l'As Roma Tennistavolo 5-4 dopo una partita equilibratissima.

Dopo il pareggio casalingo per 3-3 contro Torre del Greco, prima trasferta per la matricola sassarese che domenica alle 10.30 è impegnata sul campo della ASD Creative Call TT Stella del Sud di Napoli. Si tratta di una partita importante per mantenere la A2 conquistata nella stagione passata. La Stella del Sud ha iniziato male il campionato, sconfitta per 4-0 sul campo della Antoniana Pescara, dove ha racimolato appena 3 set in totale.