Alghero: via Barraccu ritorna il senso di marcia verso via XX Settembre

A margine sul senso unico “in salita” di Via Barraccu praticato per "stato di necessità" vale la pena azzardare qualche considerazione. La viabilità verso via Carrabuffas, con ingresso nella parte bassa cioè in via XX Settembre, ha consentito a molti automobilisti di percorrere (e vedere) meglio quella strada insidiosa. Un incrocio su tutti, quello con Via Grazia Deledda, è teatro di numerosi incidenti, e in salita, verso Via Carrabuffas, oggi fa vedere da lontano chi eventualmente sosta nello stop, e altrettanto dicasi per chi si ferma e vuol ripartire. La visibilità in discesa è ostruita da un muretto , proprio all’angolo, che costringe molti veicoli a sporgersi con risultati, tristemente, noti. Quindi l’attuale senso di marcia da molti è stato accolto in maniera positiva. (p.t.)

Da lunedì 18 ottobre la viabilità di via M. Barraccu tornerà allo stato precedente all’ordinanza n. 469 del 25/09/2021 resasi necessaria per l’esecuzione dei lavori della rete del gas nel tratto di via XX Settembre e via Vitt. Emanuele, incrocio con via Sanzio. Pertanto da lunedì il traffico nella via Barraccu tornerà con direzione da via Carrabuffas a via XX Settembre. Con l’ultimazione di queste opere la parte più delicata dei lavori che ha causato disagi, volge al termine. Restano ancora da realizzare alcuni allacci e attraversamenti, senza che questo provochi disagi alla circolazione” chiude la nota dell’Amministrazione.