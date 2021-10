Un giovane nigeriano di 22 anni, con regolare permesso di soggiorno, non ha gradito la richiesta di fornire i propri documenti e ha cominciato a insultare i militari. Identificato è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

Una pattuglia della Radiomobile della compagnia dei Carabinieri di Sassari è intervenuta nel quartiere di San Donato per mettere fine agli schiamazzi in corso in quel sito del centro storico.