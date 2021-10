Ozieri: sorpreso mentre appiccava il fuoco - Arrestato un ozierese di 56 anni

Ma l'uomo non ha potuto proseguire nel suo criminale intento perché bloccato da alcune pattuglie di Carabinieri delle stazioni di Nughedu San Nicolò, Ittireddu e Ozieri, giunte sul posto in tempo grazie a una telefonata al 112. Il piromane veniva immediatamente arrestato e l'incendio veniva spento subito dopo dagli uomini della Forestale e dei Vigili del Fuoco.

Utilizzando un accendisigari aveva già dato fuoco in tre punti diversi nelle cunette di via Punta Idda alla periferia del paese e le fiamme si stavano propagando in direzione di alcune abitazioni adiacenti la zona.