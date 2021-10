Sassari: parte domani La Corsa in Rosa

Parteciperanno, con alcune rappresentanti, la Brigata Sassari, i corpi di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Locale. La prima giornata si concluderà con la Notte Rosa. La serata di venerdì, con inizio alle 20.30, è un vero e proprio gala musicale. Le voci femminili, tra le più note del panorama sardo, si alterneranno sul palco per dare vita ad un messaggio in musica di deciso ‘No’ alla violenza contro le donne.





Maria Luisa Congiu, Laura Spano, Lucia Budroni, Francesca Lai, Laura Santucciu sono solo alcuni dei nomi che animeranno la serata presentata da Giuliano Marongiu. La manifestazione, finanziata dall’assessorato regionale al Turismo, è inserita nel calendario di eventi ‘Sardegna isola dello sport’ e gode del patrocinio del Comune di Sassari. Corrono accanto alla Corsa in Rosa Fondazione di Sardegna, Uisp Sassari e Atp Sassari.

Tutto pronto per il via alla Corsa in Rosa 2021, la tre giorni dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Domani 15 ottobre alle ore 10 in piazza d’Italia è prevista la cerimonia d’inaugurazione a cui prenderanno parte, insieme al presidente Luca Sanna, Rosanna Arru, assessora ai Lavori pubblici, Manutenzioni, Gestione del Patrimonio e Strutture sportive del Comune di Sassari in rappresentanza dell’Amministrazione cittadina, S.E. Mons. Gian Franco Saba, Arcivescovo della Diocesi di Sassari.