Cronaca Coca e marijuana: arrestato un 43enne incensurato

I Carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Olbia hanno arrestato un 43enne olbiese, incensurato, con l'accusa di detenzione di droga a fine spaccio. I militari durante un controllo nel quartiere di Poltu Quatu hanno trovato l'uomo, del quale non sono state fornite le generalità, in possesso prima di una dose di marijuana e successivamente, nel corso di una perquisizione domiciliare, di un chilo e mezzo dello stesso stupefacente, suddivisa in 5 confezioni, e 11 grammi di cocaina. Inoltre un bilancino di precisione e 140 euro in contanti. L'uomo si trova al momento ristretto nel carcere di Nuchis.