Cronaca Impegnate squadre a terra Fuoco a Bortigali: 3 elicotteri in azione - Due incendi nello stesso territorio comunale Si indaga sulla natura dei focolai

Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri, uno proveniente dalla base operativa di Bosa e l'altro da quella di Fenosu su un incendio in agro del comune di Bortigali in località Monte Santu Padre Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il Direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di MACOMER. Sempre nel territorio di Bortigali , in località Punta Sa Prenaggia a, confini co0n Silanus, il Corpo forestale sta intervenendo con un suo elicottero proveniente dalla base operativa di San Cosimo.