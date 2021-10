Consorzio Educov: un corso per tecnico di certificazione dei prodotti agricoli

079 292787 o inviare una mail a Il corso di Tecnico di certificazione dei prodotti agricoli è finanziato dalla Regione Sardegna attraverso la legge regionale 23 luglio 2020, n. 22. Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 Linea di Intervento A: Green&Blue Economy (CUP E81B20001250009 – CLP 100103AFPQ200008) Il corso è rivolto 15 aspiranti allievi, maggiorenni, residenti o domiciliati in Sardegna, disoccupati e con possesso dei titoli di studio previsti dall’Avviso, scaricabile dal sito www.edugov.it – sezione News Per i partecipanti che frequenteranno il percorso è prevista un’indennità di frequenza pari a 2 euro all’ora e l’eventuale indennità di trasporto. Le iscrizioni devono pervenire entro l’8/11/2021 secondo le modalità riportate nell’Avviso. Per informazioni e iscrizioni contattare il Consorzio Edugov alinviare una mail a info@edugov.it Il corso di Tecnico di certificazione dei prodotti agricoli è finanziato dalla Regione Sardegna attraverso la legge regionale 23 luglio 2020, n. 22. Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 Linea di Intervento A: Green&Blue Economy (CUP E81B20001250009 – CLP 100103AFPQ200008)

In un momento storico in cui i consumatori sono sempre più attenti a ciò che consumano e all’impatto ambientale che le coltivazioni e le lavorazioni dei prodotti alimentari hanno sul nostro ecosistema, il Consorzio Edugov ha deciso di rispondere alla crescente domanda professionale del mercato del lavoro con una figura altamente qualificata nel campo della qualità e dei processi di certificazione: il Tecnico di certificazione dei prodotti agricoli. Il corso di qualificazione professionale per Tecnico di certificazione dei prodotti agricoli ha una durata di 600 ore, di cui 420 di teoria/pratica e 180 ore di apprendimento nei contesti lavorativi (WBL), si svolge a Sassari e prevede il conseguimento della qualifica professionale con esame finale di certificazione delle competenze, titolo spendibile su tutto il territorio europeo.