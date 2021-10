Spettacolo dal vivo: manifestazione a Cagliari

Nell'occasione, i rappresentanti del CUSS hanno chiesto di poter incontrare il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais e i capigruppo di tutte le forze politiche dell'Assemblea regionale.

Si terrà mercoledì 13 ottobre a Cagliari sotto il Consiglio regionale - dalle ore 10 - la mobilitazione del CUSS, Coordinamento Unitario dello Spettacolo dal Vivo della Sardegna, indetta per chiedere che nella legge Omnibus sia previsto l’aumento di 2 milioni di euro, in aggiunta alla dotazione per il comparto di 7 milioni, prevista dal bilancio e dalla finanziaria tecnica 2021 dello scorso febbraio.