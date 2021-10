Alghero: al Roth un seminario per la mobilità nelle aree portuali

Il Dirigente Scolastico e la Commissione di riferimento del Roth per il corso accoglieranno chiunque fosse interessato a capire meglio che cosa siano gli ITS e cosa prevedrà il corso che sarà attivato a breve. Tutte le altre informazioni si trovano sul sito dell’Istituto. https://www.istituto-roth.edu.it/its/ Appuntamento alle ore 17.00 giovedì 14 ottobre presso l’auditorium dell’Istituto Tecnico Roth in via Diez, 9 ad Alghero. Tel. 079.951627

La fondazione Mo.So.S di Cagliari ha scelto la sede del Tecnico Roth di Alghero per attivare un percorso triennale I.T.S. (Istituto Tecnico Superiore) per la figura di Tecnico Superiore per la Gestione Tecnologica dell’infomobilità delle Aree Portuali (6° liv. EQF). Gli I.T.S. rappresentano una grande opportunità di formazione terziaria non universitaria. Si tratta di corsi che riguardano la tecnologia del sistema produttivo che hanno lo scopo di formare figure di alto livello di specializzazione. Si può acquisire un Diploma di Istituto Tecnico Superiore e ottenere la certificazione delle competenze corrispondenti al V e al VI livello del Quadro Europeo delle qualifiche (European Qualification Framework) insieme all’EUROPASS.