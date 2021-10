Sassari: oggi riunione del consiglio comunale

Il Consiglio comunale è convocato per martedì 12 ottobre alle 15 a Palazzo Ducale. All’ordinedel giorno sono presenti i seguenti argomenti:Ratifica variazioni di bilancio approvate in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 175, comma 4, delD. Lgs. 267/2000 e ss.mm . e ii.;Approvazione bilancio consolidato 2020;Mozione dei consiglieri Brianda e Dettori su “Sdoppiamento delle Direzioni AREA, ARST eABBANOA con loro insediamento in Cagliari e Sassari”;Mozione dei consiglieri Dettori e Brianda su “Tutela della sicurezza dei motociclisti”;Interpellanza del consigliere Andria su "Mancata valorizzazione dei beni storici e archeologicidella città di Sassari".