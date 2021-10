Corretto utilizzo flussi di spesa pubblici: accordo Guardia di Finanza e Autorità Anticorruzione

A margine dell’evento, le Autorità intervenute hanno espresso soddisfazione per il rinnovo del memorandum, che rappresenta uno strumento di potenziamento delle linee di presidio della legalità nel delicato momento storico, connotato dall’avvio degli ingenti investimenti pubblici ricompresi nell’ambito del piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Il ruolo, riconosciuto normativamente, che l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Guardia di finanza assumono nel sistema di governance del piano pone in massima evidenza il rilievo delle sinergie e dei meccanismi di collaborazione, resi ancor più fluidi dall’accordo firmato oggi, nell’ottica di garantire la corretta destinazione dei flussi di spesa e, in sintesi, di tutela della legalità.

Lunedì mattina, nella Sala San Matteo del Comando Generale della Guardia di finanza, il Comandante Generale , Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Avv. Giuseppe Busia, hanno sottoscritto il protocollo d’intesa con il quale sono stati rinnovati i rapporti di collaborazione tra le due istituzioni. L’accordo conferma gli ambiti operativi del partenariato, tra i quali sono comprese attività di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, verifiche sull’osservanza degli obblighi di pubblicità e trasparenza, accertamenti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché controlli nel settore della contrattualistica pubblica.