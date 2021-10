Graduatorie Aspal: sit-in a Cagliari

Nel sit-in in rappresentanza degli idonei che si svolgerà il 12 ottobre 2021 alle 10:30 sotto il consiglio regionale a Cagliari chiedono: 1) Il reperimento di ulteriori risorse finanziarie da parte dell’amministrazione Regionale per consentire un altro scorrimento della graduatoria al fine di coprire le enormi carenze di organico ancora sussistenti; 2) Applicazione della legge regionale 31/98, che prevede la durata triennale delle graduatorie, o, in subordine, la proroga biennale della graduatoria in essere; 3) Assunzione immediata in Aspal dei 78 idonei previsti nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale Aspal 2020/2022, così come affermato dall’assessore Satta durante la seduta consiliare del 6 luglio u.s.

La graduatoria del concorso Aspal, approvata il 09/03/2020, inizialmente composta da 561 idonei, allo stato attuale consta ancora di 232 persone che non hanno alcuna contezza di quello che sarà il loro futuro. Gli idonei, dopo un primo sit-in dello scorso 6 luglio, si trovano costretti a far sentire nuovamente la loro voce in considerazione del fatto che le rassicurazioni fornite in Consiglio sull’utilizzo delle risorse umane all’interno della stessa non si sono ancora completamente concretizzate. Esprimendo la loro grande preoccupazione per la scadenza della graduatoria (prevista per il 09 marzo 2022) chiedono chiarimenti in merito alla durata della stessa e al loro futuro occupazionale.