Cronaca Migliorano le condizioni di Massimo Zedda: l'ex sindaco di Cagliari ferito in un incidente stradale

Il consigliere regionale Massimo Zedda è' ancora ricoverato nel reparto maxillo facciale del Santissima Trinità di Cagliari . L'ex sindaco è stato protagonista di un incidente stradale avvenuto sulla strada Provinciale per Santulussurgiu . Ricoverato in un primo momento al San Martino di Oristano è stato trasferito al Santissima Trinità di Cagliari dove la prossima settimana sarà operato. Nell'incidente, uscito di strada per un possibile colpo di sonno, l'ex sindaco ha riportato numerose ferite in varie parti del corpo e diverse fratture al viso. L'episodio ha provocato numerose attestazioni di solidarietà e auguri da parte della classe politica, in misura trasversale, come evidenzia una nota del coordinatore regionale della Lega, il deputato Eugenio Zoffili che in una nota ha dichiarato:"La notizia dell'incidente stradale che ha coinvolto Massimo Zedda è stata un fulmine a ciel sereno nella campagna elettorale delle amministrative in Sardegna. A nome della Lega Salvini Premier tengo a esprimere la più sincera vicinanza a Massimo e ai suoi cari. Mi rincuora leggere che le sue condizioni sono in miglioramento e sono fiducioso che saprà mettere la sua grinta e la sua passione per riprendersi al più presto. Gli auguro di cuore una pronta guarigione e non vedo l'ora di poter tornare a confrontarmi con lui con la franchezza e la lealtà di sempre".