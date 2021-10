Cronaca Bambini all'asilo Bosa: cresce la protesta per i presunti maltrattamenti alla scuola dell'infanzia - I genitori annunciano uno sciopero Informata l'amministrazione comunale e la stazione dei Carabinieri

Ormai non si tratta più di un confronto dialettico tra una madre che lamenta trattamenti non consoni verso i piccoli da parte di una educatrice e la direzione didattica. A Bosa i presunti maltrattamenti nei confronti di una piccola di 2 anni e mezzo non sembrano più un caso isolato. I genitori dei bambini che frequentano quella sezione si sono incontrati e unanimemente hanno condiviso l'iniziativa di quella mamma della quale nei giorni scorsi abbiamo pubblicato una lettera nella quale affronta la questione in una visione generale ma denuncia anche una situazione di fatto. Con le dovute cautele ciascuna mamma ha fatto parlare il proprio bimbo e sono emerse altre situazioni che ora andrebbero affrontate nel merito. La vicenda ha assunto anche una connotazione ufficiale : il sindaco e la giunta comunale di Bosa sono stati informati e analoga informativa è stata segnalata al comandante la Stazione dei Carabinieri di Bosa. E sempre sul fronte delle mamme si registra anche l'annuncio di una iniziativa abbastanza clamorosa: uno sciopero, una manifestazione di protesta, per chiarire in tutti i dettagli gli episodi dei quali si è venuti a conoscenza, e, nel caso di riscontri positivi, assumere provvedimenti. Una situazione la cui dinamica sembra sfuggire di mano alla stessa dirigenza scolastica.