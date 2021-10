La Maddalena: al Paolo Merlo ritornano gli anestesisti

Solo le associazioni di cittadini, l’attento esame dell’assessore alla sanità Mario Nieddu e la lotta della sezione cittadina del Carroccio capitanata da Antonella Ruzzettu, hanno riproposto il problema alla politica sarda. Per la coordinatrice leghista Antonella Ruzzettu e l’associazione presidio ospedaliero Paolo Merlo, oltre al coordinamento e al lavoro di squadra provinciale della Lega del Coordinatore provinciale Angelo Lorenzoni e dell’on. Dario Giagoni, vanno ringraziati in particolar modo per l’attenzione e l’impegno profuso il Commissario Gallura dott Logias e il direttore facente funzioni dell' AOU dott. Spano, che grazie alla convenzione AOU Sassari - ASSL Olbia, sono riusciti a restituire il diritto a cure tempestive per tutta la popolazione maddalenina, - conclude il documento - che vive costantemente gli effetti della doppia insularità. "

Grazie alla convenzione tra l’AOU di Sassari e l’ASSL di Olbia. Dal 1° Dicembre l’Ospedale Maddalenino era privo della figura professionale di Anestesista – Rianimatore, che declassava di fatto il presidio. "L’assenza di queste figure indispensabili - si legge in una nota - mutilava anche il servizio di Radiologia, che non poteva eseguire le TAC con mezzo di contrasto. L’aiuto del Ministero della Difesa, durato per circa due mesi e che aveva in parte sopperito a questa carenza, si conclude il 26 Settembre.