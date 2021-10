Alghero: ridotta la pena a Lukas Saba - Rievocato in tribunale quel tragico gioco che uccise Alberto Melone





Nella sentenza di primo grado il Saba era stato condannato a 15 anni e 4 mesi. Uno sconto di pena che si inserisce in una dolorosa vicenda consumatasi nell'aprile del 2019 in un appartamento del centro storico di Alghero dove i due amici si trovavano e dove è nato il tragico scherzo , una pistola puntata dalla quale è partito il colpo, che ha praticamente distrutto la vita di uno dei due e condizionato in modo pesante quella di Lukas.





Incalcolabile l'angoscia e la sofferenza per le famiglie dei due ragazzi. Lukas Saba era difeso dagli avvocati Gabriele Satta e Pasquale Ramazzotti. Il collegio giudicante della Corte d'assise d'appello di Sassari era presieduto dal giudice Maria Teresa Lupinu, a latere Plinia Azzena e Maria Grixoni.

Attenuanti generiche e un parziale vizio di mente sono le ragioni che hanno indotto la Corte di Appello di Sassari a ridurre a 12 anni di reclusione la condanna a carico di Lukas Saba, il giovane algherese che nell'aprile del 2019 aveva ucciso con un colpo di pistola il suo amico Alberto Melone, di soli 19 anni.