A Su Pianu una mostra della Sardegna verso l'Unesco

La conferenza stampa è stata anticipata da una lezione, alle classi quinte elementari, della archeologa Alessandra Gaviano, presso l'Istituto Comprensivo Su Planu di Selargius. Sotto la guida dei propri insegnanti, i bambini hanno già svolto un proprio percorso di lavoro sui temi della antica civiltà sarda, che si è concluso con la realizzazione di piccole, ma suggestive opere di creatività che hanno aiutato a costruire una narrazione che riporta l'intera Sardegna indietro di quattromila anni. L'esposizione delle immagini fotografiche verrà ospitata fino al 17 ottobre presso il Centro Commerciale I Mulini, il primo centro commerciale Su Planu e presso i locali della parrocchia Santo Spirito.





* * * Sara Canu – Capogruppo dei Riformatori Sardi e socio fondatore dell’Associazione “Si tratta di un’iniziativa davvero straordinaria che scommette sulle radici dell’identità del popolo sardo, valorizzando la grande ricchezza della nostra antica civiltà. Sono tra i soci fondatori dell’associazione perché credo fermamente nella necessità di promuovere la nostra isola identificandola con una storia millenaria e unica”. Stefano Schirru – Consigliere Regionale PSd’Az “L’associazione sta ottenendo ottimi risultati attraverso le manifestazioni organizzate nei territori e valorizzando il nostro patrimonio ultramillenario. Oggi più che mai è importante creare coesione per il bene della nostra terra”.





Piero Comandini – Consigliere Regionale PD “Il riconoscimento UNESCO per i Monumenti della Civiltà Nuragica della Sardegna sono una grande opportunità per la nostra isola, i siti Nuragici hanno un grande fascino e rappresentano un’importante attrattiva turistico culturale. Il coinvolgimento delle scuole ricopre, indubbiamente, una grande importanza che consente agli studenti di intraprendere un percorso formativo che li aiuterà ad approfondire la conoscenza della storia della Sardegna, conoscere per apprezzare e soprattutto per riconoscersi nelle proprie radici”.





* * * Pierpaolo Vargiu – Presidente Associazione LA SARDEGNA VERSO L’UNESCO “L’entusiastica accoglienza del Sindaco, degli amministratori e degli operatori commerciali selargini conferma la nostra certezza che sia sempre più forte e diffusa la consapevolezza di quanto l’antica civiltà nuragica possa rappresentare per i sardi, non solo in termini di identità, ma più ancor per la crescita di un nuovo progetto di sviluppo economico della Sardegna”. Pier Luigi Concu - Sindaco di Selargius “Una battaglia sacrosanta che come Amministrazione appoggiamo sicuramente con convinzione e che va oltre partiti e schieramenti politici, perché vedere riconosciuto il giusto valore all’immenso patrimonio della nostra terra credo debba essere la battaglia di ogni sardo.





Oggi svesto i panni da sindaco, parlo da comune cittadino che rivendica ciò che alla nostra terra penso sia dovuto”. Cristina Pilo - Assessora alle politiche di decentramento comune di Selargius “Siamo orgogliosi di poter ospitare nella nostra cittadina questa iniziativa di valorizzazione del paesaggio archeologico e culturale sardo che con i suoi monumenti dell’età nuragica e prenuragica possiamo definire, senza presunzione, la “La grande bellezza della Sardegna”. Il Comune di Selargius e il quartiere di Su Planu hanno risposto con entusiasmo a questo appello, andando a coinvolgere oltre che i due centri commerciali – Il Primo Centro commerciale Su Planu e il Centro Commerciale i Mulini – anche la parrocchia Spirito Santo e l’Istituto Comprensivo Su Planu. Non posso che ringraziare tutte le persone che si sono spese per la buona riuscita dell’evento e l’Associazione “La Sardegna verso l’UNESCO” alla quale facciamo un enorme in bocca al lupo per il raggiungimento dell’ambito traguardo”. Roberta Relli – Assessora alla cultura “Accogliamo con grande entusiasmo questa iniziativa che riteniamo occasione imperdibile nel nostro percorso di valorizzazione e divulgazione del ricco patrimonio archeologico selargino.





Oltre le importanti testimonianze di età nuragica, romana e medievale, il nostro territorio vanta la presenza di uno tra i più estesi villaggi prenuragici del Mediterraneo, quello di Su Coddu/ Canelles. Risalente a circa 5.000 anni fa e ascrivibile alla Cultura di Ozieri e sub Ozieri, il vasto insediamento ha restituito numerosi reperti ceramici, litici, metallici e ossei, oggi in bella mostra presso il civico museo SEMÙ. Da una delle capanne del villaggio proviene anche la pregevole statuetta marmorea acefala, nota come “Dea Madre di Su Coddu”, attualmente esposta nel museo nazionale di Cagliari e che auspichiamo possa, un giorno, fare ritorno nel suo territorio di appartenenza e assurgere ancor di più quale simbolo identitario della millenaria storia di Selargius”. Gabriella Mameli – Consulente Assessore Regionale ai LL.PP. ex vice Sindaco di Selargius “Come socia dell’associazione Sardegna Verso l’Unesco ho condiviso con entusiasmo questa bellissima iniziativa nel mio paese. Lo ritengo senz’altro un modo originale di dare forte risalto al nostro patrimonio storico - culturale mettendolo a disposizione della comunità e della scuola coinvolgendo al contempo le attività produttive che possono trovare in questa iniziativa un nuovo impulso dopo le restrizioni e le chiusure forzate a causa della pandemia”.

Nel Centro commerciale I mulini a Su Planu, Selargius, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della mostra sulla civiltà nuragica organizzata dall'Associazione La Sardegna verso l'Unesco in collaborazione con l'amministrazione comunale di Selargius. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente dell'Associazione, Pierpaolo Vargiu, il sindaco di Selargius Pier Luigi Concu insieme agli assessori alle politiche di decentramento, Cristina Pilo e alla cultura, Roberta Relli e i consiglieri regionali, Sara Canu, Piero Comandini e Stefano Schirru.