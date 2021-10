Alta formazione: il 15 novembre scadono le iscrizioni al master

È rivolto in generale a coloro che desiderano ampliare e migliorare le proprie capacità relazionali e sviluppare competenze coaching trasversali e altamente differenzianti. Un’opportunità professionale e personale per professionisti, manager, team leader, responsabili hr, imprenditori, educatori, pedagogisti, formatori, psicologi, presidi, insegnanti, orientatori. L’utilizzo del coaching nei diversi settori, in particolare quello del business, conferma un mercato in costante crescita. In Italia il numero di professionisti che ottengono le credenziali ICF è in aumento come la tendenza delle grandi aziende di internalizzare le competenze di coaching, rendendole patrimonio dei propri manager ed hr. Into the change è una società specializzata nel coaching e nella formazione per coach professionisti.





Tutti i docenti hanno un accreditamento PCC (Professional Certified Coach) e MCC (Master Certified Coach) e sono annualmente inseriti in processi di aggiornamento professionale, supervisione e mentoring così come richiesto dalle linee guida dettate da ICF. Into the change rilascerà dunque un attestato finale valido per l’accesso al percorso di accreditamento ICF. Il Master ha una durata annuale, per un carico didattico pari a 60 Crediti Formativi Universitari. Il titolo minimo di accesso e` il diploma di laurea triennale o equipollente, mentre per il Corso di Alta Formazione, con diploma di scuola superiore. Il Corso di perfezionamento prevede invece una durata di sette mesi con il rilascio dell’attestato di frequenza e relativi 36 Crediti Formativi Universitari. Into the change rilascerà un attestato valido per l'accesso al percorso di accreditamento ICF. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 novembre 2021.

Sono aperte fino al 15 novembre le iscrizioni al Corso in “Professional coaching” e al Corso di perfezionamento “Coaching foundation”, organizzati dall’Università Telematica degli Studi IUL in collaborazione con la società Into the Change . Il master di durata annuale e il corso di perfezionamento di sette mesi, preparano alla professione di coach secondo gli standard e l’etica dell’ International Coach Federation (ICF), la più grande organizzazione di coach al mondo, e consente di accedere alle procedure per ottenere le credenziali presso questa importante associazione. Il percorso permette di acquisire una preparazione completa per svolgere la professione di coach, sviluppando le competenze chiave delineate da ICF, necessarie in tutti gli ambiti di riferimento, educazione, business, sport, life e corporate.