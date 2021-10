Alghero: la Guardia Costiera interviene in soccorso di un velista e di un bagnante

Al termine dell’emergenza la stessa motovedetta CP 871 veniva reimpiegata per un’ulteriore intervento di soccorso in quanto giungeva segnalazione, dall’addetto al salvamento dello stabilimento balneare in spiaggia del Lazzaretto, di un bagnante in difficoltà. Anche tale evento si è concluso positivamente senza alcuna conseguenza per la persona. Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, T.V. (CP) Giuseppe TOMAI, rinnova l’invito alla massima prudenza in un momento della stagione ove le condizioni meteorologiche sono spesso contrassegnate da repentini e pericolosi cambiamenti.

Nel pomeriggio della giornata di giovedì 07 ottobre 2021, la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero veniva allertata per un evento che ha coinvolto due velisti, i quali, a causa dell’improvviso peggioramento delle condizioni metereologiche, si ribaltavano con il proprio natante in prossimità dell’isolotto della Maddalenetta. Gli stessi provvedevano autonomamente a chiamare i soccorsi tramite il numero per l’emergenza in mare 1530. Sul posto veniva immediatamente inviata la motovedetta CP 871 il cui equipaggio, con notevole perizia marinaresca, traeva in salvo i diportisti ed al contempo evitava che l’unità a vela potesse venir trascinata dalla corrente presso l’imboccatura del porto.