Bosa: secca smentita della dirigenza scolastica alle accuse di una madre

La precisazione arriva dalla dirigente scolastica delle scuole per l'infanzia della città sul Temo che precisa: "I fatti riportati sono falsi e infondati a iniziare "dal rifiuto da parte della dirigente scolastica a ricevere la madre". "Siamo sempre disponibili - precisa la nota - a ricevere , previo appuntamento, tutti i genitori che ne fanno richiesta".





Rigettate anche "le accuse gravissime indirizzate verso il corpo docente nella sua interezza, chi per aver agito, chi per avere in qualche modo comportamenti illeciti". "Se ci fossero state le paventate molestie - scrive la dirigente scolastica - la strada percorribile sarebbe stata quella della denuncia alle forze dell'ordine che avrebbero nel caso attivato la procedura di acquisizione delle prove per poi agire di conseguenza". Nella nota della Dirigente Scolastica, a nome anche degli l'intero corpo docente delle Scuole dell'Infanzia di Bosa, si riferisce inoltre che "si sta valutando la possibilità di presentare denuncia per diffamazione".









E' del tutto falso quanto affermato nella lettera indirizzata al vostro quotidiano dalla madre di un bambino di Bosa a proposito di presunti maltrattamenti o atteggiamenti non consoni all'attività di educatori.