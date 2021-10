Cronaca Ancora troppi incendi in Sardegna: impegnati anche 6 elicotteri e un Canadair

Nella giornata di giovedì 7 ottobre , su un totale di 21 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 6 episodi durante i quali incendi il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei. Di seguito il bollettino degli interventi.

1 - Incendio in agro del Comune di Villaputzu località “Palazzo”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Muravera, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Pula e San Cosimo. E' intervenuta una squadra dell’Agenzia Forestas. L’incendio ha percorso una superficie di alcuni ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle ore 13.10.

2 - Incendio in agro del Comune di Villacidro località “Conca Turriga”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Villacidro, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Fenosu. E' intervenuta una squadra locale dell’Agenzia Forestas . L’incendio ha interessato una superficie di pascoli nudi. Le operazioni di spegnimento del velivolo della forestale si sono concluse alle ore 15.00.



3 - Incendio in agro del Comune di Sagama località “Funtana manunta”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bosa, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Bosa. Sono intervenute diverse squadre appartenenti alla macchina regionale antincendio. L’incendio ha percorso una superficie di pascoli alberati e cespugliati. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15.30

4 - Incendio in agro del Comune di Nurri località “M.za fridda sa costa”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Isili, coadiuvata dal personale GAUF e da quello elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di San Cosimo e di Pula, inoltre, il DOS della pattuglia forestale di Isili ha richiesto tramite la sala operativa l'invio del Canadair. Le operazioni di spegnimento, oltre che a causa del forte vento di maestrale sono durate a lungo.

5 - Incendio in agro del Comune di Pabillonis località “Ponti becciu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Guspini, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Fenosu. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas. L’incendio ha percorso una superficie di circa 5 ettari di pascoli nudi e terreni incolti. Le operazioni di spegnimento sono terminate ale ore 17.00.



6 - Incendio in agro del Comune di Villanovafranca località “N.ghe molinu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Barumini, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Pula. Sono intervenute inoltre 2 squadre dell’Agenzia Forestas. L’incendio ha percorso una superficie di alcuni ettari di pascoli nudi e terreni incolti.