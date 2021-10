Cronaca "Il Ministro avochi a se la continuità territoriale": la giunta Solinas non è in grado di garantirla

“Il rischio di rimanere prigionieri nella nostra isola si fa di ora in ora più concreto: siamo in una situazione assurda, gravissima e senza precedenti, per cui chiediamo al ministro Giovannini di avocare a sé le funzioni assegnate alla Regione Sardegna garantendo che ai sardi non sia strappato il diritto alla mobilità e ai collegamenti aerei col continente”. Lo affermano i parlamentari del Pd Romina Mura, Andrea Frailis e Gavino Manca, dopo che è stata diramata la notizia che L'assessorato regionale dei Trasporti della Regione Sardegna ha escluso, dopo Volotea, anche Ita dalla gara per l'affidamento del servizio di continuità territoriale aerea. “Mentre Solinas correva a confermare fedeltà a Salvini – continuano i parlamentari dem - il bando della continuità territoriale aerea naufragava. A questo punto si deve prendere definitivamente atto che la giunta Solinas non solo non è in grado di garantire le più importanti esigenze dei sardi ma nemmeno di sostenere le responsabilità connesse alla nostra autonomia regionale, di cui andiamo fieri ma che – concludono - ogni giorno viene indebolita e calpestata